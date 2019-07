Ukraina. Zełenski ma propozycję dla Putina. Rosja zaskoczona

Ukraina. Wołodymyr Zełenski składa propozycję Władimirowi Putinowi. Chodzi o przeprowadzenie rozmów o zaanektowanym przez Rosję Krymie i o Donbasie. Oprócz prezydenta Rosji w rozmowach mają wziąć udział przywódcy USA, Wielkiej Brytanii, Niemiec i Francji.

- Chcę zwrócić się do prezydenta Rosji Władimira Putina. Musimy porozmawiać? Musimy. Porozmawiamy o tym, czyj jest Krym i kto jest, a kogo nie ma w Donbasie. Proponuję następujące towarzystwo do takiej rozmowy: ja, pan, prezydent USA Donald Trump, premier Wielkiej Brytanii Theresa May, kanclerz Niemiec Angela Merkel i prezydent Francji Emmanuel Macron – oświadczył Zełenski w nagraniu, udostępnionym w sieciach społecznościowych.