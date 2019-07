Ukraina. Tusk i Zełenski na linii frontu w Donbasie

Donald Tusk razem z Wołodymyrem Zełenskim przekroczyli w niedzielę tzw. pozycję zerową sił rządowych i przeszli ponad 500 metrów w kierunku pozycji separatystów - podały służby prasowe ukraińskiego prezydenta. Wszystko to na dzień przed szczytem Ukraina-UE w Kijowie.

Szef Rady Europejskiej wraz z ukraińskim prezydentem doszli do zniszczonego mostu w Stanicy Ługańskiej (obwód donbaski). To jedno z przejść z tzw. Ługańskiej Republiki Ludowej na tereny kontrolowane przez Ukrainę. Codziennie przez to miejsce przechodzą tysiące ludzi.

- Chcemy odbudować ten most. W tym celu druga strona (separatyści - przyp. red.) powinna odsunąć swoje umocnienia i jeśli to nastąpi, przystąpimy do odbudowy mostu i zrobimy to szybko - oświadczył dziennikarzom Zełenski.