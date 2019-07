Donald Tusk skomentował konwencję PiS-u. "Kompetencje nie te"

- Polska jest wyspą wolności i aby nią pozostać musimy odrzucić kompetencję zła - mówił w Katowicach prezes PiS-u. Kilkadziesiąt minut po tym wystąpieniu, Jarosławowi Kaczyńskiemu odpowiedział na Twitterze były premier Donald Tusk.

Szef Rady Europejskiej zamieścił na swoim koncie krótki wpis skierowany wprost do słów prezesa PiS-u.

- Polska musi pozostać wyspą wolności, choć niektórzy chcą to zmienić i zakłócić. Musimy uczynić wszystko, by to trwało. Alternatywą jest czas przeszły, w którym wszystko było niemożliwe. Użyję tego określenia, choć wiem, że będzie ono przedmiotem ataku - musimy tę ofensywę zła odrzucić, musimy wygrać - powiedział Kaczyński.