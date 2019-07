Jarosław Kaczyński na kongresie PiS w Katowicach o "ofensywie zła". Tłum oszalał

- Musimy odrzucić wielka ofensywę zła, musimy wygrać - mówił prezes PiS Jarosław Kaczyński na kongresie partii w Katowicach. Po jego apelu na sali rozległy się gromkie brawa.

Konwencja Programowa Prawa i Sprawiedliwości oraz Zjednoczonej Prawicy odbywa się pod hasłem "Myśląc Polska". Na miejscu jest reporter WP Sylwester Ruszkiewicz. Transmisję na żywo z wydarzenia możecie śledzić TUTAJ.

Kaczyński rozpoczął od podziękowań za poparcie w wyborach do Europarlamentu. Podkreślił, że traktuje je jako zobowiązanie do "wytężonej pracy dla Polski". Wspominał też wygraną w wyborach parlamentarnych. - Nie mogliśmy być pewni, że uda się wygrać i to samodzielne rządy. Dziś wiemy, że można wygrać, że można zrobić. To wielka różnica - mówił.

- Uzyskaliśmy poparcie, uzyskaliśmy wiarygodność. To znakomity punkt startu dla naszej pracy. Nie możemy uczynić niczego, co by spowodowało, że ten dorobek zostanie zmarnowany. Że to stracimy. To bardzo ważne. Od nas zależy, czy będziemy mogli iść dalej. Po to potrzebujemy nowego programu. Programu kontynuacji, ale też zmiany, który będzie skierowany do wszystkich Polaków - podkreślił prezes PiS.

Jak mówił, "nie możemy niczego uronić z tego, co zostało już przekazane społeczeństwu - niczego". - Można uczynić nasz kraj, naszą ojczyznę, lepszą niż dziś. Dobra zmiana musi być kontynuowana - przekonywał. I zaapelował: "Nie można myśleć tylko na 4 lata. Trzeba myśleć na wiele lat. Tylko wtedy można odnieść sukcesy. Musimy o tym pamiętać".

- Warto być Polakiem. Ale Polka jest też wartością dla Europy - mówił prezes PiS.

"Ofensywa zła"

Najmocniejsze słowa padły na koniec. - Polska musi pozostać wyspą wolności, choć niektórzy chcą to zmienić i zakłócić. Musimy uczynić wszystko, by to trwało. Alternatywą jest czas przeszły, w którym wszystko było niemożliwe. Użyję tego określenia, choć wiem, że będzie ono przedmiotem ataku - musimy tę ofensywę zła odrzucić, musimy wygrać - powiedział Kaczyński.

