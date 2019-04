Wybory na Ukrainie. Wołodymyr Zełenski zapowiada zmiany

Nieoficjalny zwycięzca wyborów prezydenckich na Ukrainie Wołodymyr Zełenski zapowiedział dążenie do wstrzymania walk w Donbasie na wschodzie kraju. Za priorytet uznał uwolnienie jeńców ukraińskich.

- Planujemy ogromną wojnę informacyjną, by zatrzymać walki w Donbasie - powiedział na konferencji prasowej Wołodymyr Zełenski. - Będziemy potrzebowali waszej pomocy - zaapelował do dziennikarzy.

Zełenski zapowiedział, że rozmowy o konflikcie w Donbasie nadal będą prowadzone wśród tzw. normandzkiej czwórki. To grupa składająca się z przedstawicieli Ukrainy, Francji, Niemiec i Rosji powołana w celu rozstrzygnięcia wojny w Donbasie. Chce także działać w ramach procesu mińskiego (Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, Ukraina, Rosja) - podaje rmf24.pl za PAP.

- Będziemy działali w formacie normandzkim. Będziemy kontynuowali proces miński, który będziemy resetować. Sądzę, że będą zmiany kadrowe. Będziemy iść do końca, by powstrzymać ogień, bo najważniejsze, by nasi chłopcy wrócili żywi - oświadczył.