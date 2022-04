"Decydująca bitwa". Gen. Skrzypczak mówi, gdzie mogą rozstrzygnąć się losy wojny

Amerykański ośrodek ISW (Institute for the Study of War) ocenia, że ukraińskie wojska wygrały bitwę o Kijów, a Rosjanie wycofują się spod stolicy Ukrainy. Podkreśla jednocześnie, że to znaczące, ale nie decydujące zwycięstwo, a wojna jest daleka od zakończenia i jej wynik wciąż może być pomyślny dla Rosji.