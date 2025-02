Zamach stanu? Polacy w to nie wierzą

W Polsce doszło do zamachu stanu? Taką tezę lansowali przez kilka dni politycy PiS. Prezes TK Bogdan Święczkowski złożył nawet w tej sprawie zawiadomienie do prokuratury. Co na ten temat sądzą Polacy? Z najnowszego sondażu IBRIS dla "Rzeczpospolitej" wynika, że większość uważa, że żadnego zamachu stanu nie ma.