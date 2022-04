Dokumentują zbrodnie wojenne Rosjan. "Niewyobrażalne, celowe okrucieństwo"

- Jednej matce zabrano obu synów. Inny młody mężczyzna miał niewiele ponad 20 lat, nazywał się Bohdan. Dobrze znam jego matkę, powiedziała mi, że żołnierze kazali jej czekać w pobliżu jej domu, podczas gdy zabierali jej syna… by go przesłuchać. To samo powiedzieli innym rodzinom. Zamiast tego wyprowadzili tych sześciu mężczyzn, zabrali ich na drugi koniec wioski i zastrzelili - opowiadała organizacji kobieta, która była w kontakcie z rodzinami zamordowanych.