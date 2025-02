To tu Trump chce spotkać się z Putinem. Wskazał lokalizację

Podczas spotkania z dziennikarzami w Białym Domu, Donald Trump przekazał, że planuje się spotkać z Władimirem Putinem w Arabii Saudyjskiej. Jednak nie podał konkretnej daty kiedy miałby się to odbyć.

Prezydent Stanów Zjednoczonych zapewnił, że wierzy w to, iż Putin "chce pokoju". - Myślę, że mogę powiedzieć z wielką pewnością: on chce, żeby to się skończyło – powiedział Trump.