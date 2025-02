Rosyjskie drony naruszyły rumuńską przestrzeń powietrzną

Jak podaje Polsat News, jeden z dronów prawdopodobnie uległ zniszczeniu, co skłoniło władze do rozpoczęcia poszukiwań jego szczątków.

Wydarzenie to miało miejsce w nocy z poniedziałku na wtorek, kiedy to rosyjskie rakiety uderzyły w kilka ukraińskich obwodów, w tym połtawski, czernihowski, sumski, charkowski i zaporoski. W wyniku ataków doszło do awaryjnych przerw w dostawach prądu na terenie całej Ukrainy.