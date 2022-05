Wojna w Ukrainie. Rosjanie zaatakowali okrutną bronią [RELACJA NA ŻYWO]

W ciągu najbliższego tygodnia Wołodymyr Zełenski dołączy online do Forum w Davos , przemówi do społeczności Uniwersytetu Stanforda i będzie konferował z politykami i ekspertami z Indonezji - informuje Ukrinform, relacjonując w niedzielę wieczorne wystąpienie wideo głowy państwa.





- Przygotowuję się do rozpoczęcia nowego tygodnia – maksymalnej aktywności dyplomatycznej w interesie naszego państwa. W poniedziałek dołączę do dyskusji na Forum Davos. To najbardziej wpływowa światowa platforma gospodarcza, na której Ukraina ma coś do powiedzenia. Inne wystąpienia publiczne w ciągu tygodnia to przemówienie do społeczności Uniwersytetu Stanforda i dyskusja ze społecznościami politycznymi i eksperckimi Indonezji – powiedział Zełenski.