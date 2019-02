Poznań. Sędziowie wezwani na przesłuchanie

Rzecznik dyscyplinarny wezwał na przesłuchanie czworo sędziów orzekających w Sądzie Okręgowym w Poznaniu. Chce dowiedzieć się, kto przyjął uchwały krytykujące nową Krajową Radę Sądownictwa.

Przyjęło wtedy dwie uchwały krytykujące nową Krajową Radę Sądownictwa. Rzecznik dyscyplinarny szybko zwrócił się do prezesa Lewandowskiego o ujawnienie nazwisk sędziów, którzy je przegłosowali. Radzik otrzymał listę obecnych na zgromadzenia ale nic poza tym.

Sędziowie uważają, że rzecznik nie może przesłuchiwać ich jako świadków w postępowaniach dyscyplinarnych. Mogą zostać wezwani do złożenia pisemnego lub ustnego oświadczenie, ale nie mają takiego obowiązku.

Chodzi o uchwały krytykujące sposób wyboru przez KRS 17 kandydatów do awansu do poznańskiego sądu okręgowego. Rada miała zignorować opinię środowiska sędziowskiego na ich temat. W drugiej uchwale poznańscy sędziowie ogłosili, że nie będą wydawać kolejnych opinii do czasu rozpatrzenia przez TSUE pytań prejudycjalnych dotyczących KRS.