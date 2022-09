Potężne eksplozje na Bałtyku. Wszystko wskazuje na robotę Kremla

- Prawdopodobnie był to akt sabotażu, a więc jest to sygnał ze strony Rosji - najprawdopodobniej, bo czekamy, aż te okoliczności się potwierdzą, i jest to coś bardzo niepokojącego. To coś, co pokazuje, do jakich środków i mechanizmów potrafią uciekać się Rosjanie po to, żeby zdestabilizować jeszcze bardziej Europę - ocenił z kolei na antenie TVP Info premier Mateusz Morawiecki.