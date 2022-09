"Uzbroili" Nord Streamy? Ekspert nie ma wątpliwości

- To nie jest żaden wypadek, gdy do wycieków doszło w obu rurociągach Nord Stream. Dla wszystkich jest oczywiste, że stoi za tym Rosja - uważa Veli-Pekka Tynkkynen, fiński ekspert ds. polityki energetycznej i środowiskowej Rosji. Mówi o "uzbrojeniu" przez Rosjan infrastruktury tak, by wykorzystać to w godnym dla nich momencie.