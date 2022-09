Wycieki z Nord Stream 1 i 2. "Nie ma wątpliwości, że to eksplozje"

Ekspert zwracał też uwagę na to, że do wycieków doszło w czasie, gdy kończą się prace nad gazociągiem Baltic Pipe. - Uderzające jest to, że dzieje się to również w tym samym czasie, kiedy otwiera się gazociąg biegnący między Norwegią a Polską. Rosja potem może to wykorzystać jako argument za całkowitym odcięciem gazu przez Nord Stream 1 - komentował ekspert.