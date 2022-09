Nord Stream, czyli gazociąg północny. Od samego początku budzi polski sprzeciw

Otwarcie Baltic Pipe zbiegło się z awariami obu rosyjskich gazociągów, do których doszło w pobliżu duńskiej wyspy Bornholm, na wodach znajdujących się w strefie ekonomicznej Danii oraz Szwecji. Według Mette Frederiksen wyciek może być spowodowany sabotażem "traktujemy to bardzo poważnie. Nie obserwowaliśmy wcześniej trzech przecieków tego rodzaju i dlatego jest to bardzo poważna sprawa. Trudno sobie wyobrazić, że to przypadek. Nie możemy wykluczyć sabotażu" - powiedziała premier Danii.