Te słowa wreszcie padły. Nawet w rosyjskiej TV mówią o klęsce Putina

- Musimy pamiętać, że Rosja jest państwem złożonym. Dlatego skupmy się na procesach zachodzących w danych regionach. Wezwanie, żeby nie panikować, mogło mieć na celu przede wszystkim trafienie do odbiorców z obwodu biełgorodzkiego. Po dojściu Ukraińców do granicy pojawiły się sygnały, że w okolicznych miejscowościach doszło do paniki. W Rosji telewizja (kanały ogólnofederalne) nadal jest głównym narzędziem docierania z przekazem do narodu. Pomimo prób odwracania uwagi od kwestii utraty części obwodu charkowskiego, propagandyści koniec końców będą wskazywać, że doszło do porażki. Zawsze można ją jednak przedstawić jako coś, co dotyczy "niewielkiego obszaru" lub że skala porażki jest niewielka - "bez znaczenia" - podsumowuje ekspert.