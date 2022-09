Przewrót w Rosji? Postawili się otwarcie Putinowi. "Zdrada stanu"

— Nie oczekiwaliśmy tak dużej reakcji. Zrobiliśmy to, co musieliśmy zrobić jako politycy i jako ludzie, którym zależy na swoim kraju. Nie robiliśmy tego dla szerokiego rozgłosu, także na świecie. Ale to właśnie się stało. A stało się tak, bo jest na to zapotrzebowanie. Okazało się, że jak tylko jakiś pęd przebije się spod asfaltu, od razu przykuwa się do niego dużo uwagi, bo jest bardzo rzadki, jest bardzo cenny. Ludzie w Rosji i na świecie to widzą — przekonuje Jufieriew.