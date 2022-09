Rosjanie przegrywają bitwę o Donbas? "Piłeczka jest po stronie Putina"

Sam prezydent również zabrał głos w tym temacie. Napisał w swoim wpisie w mediach społecznościowych bezpośredni przekaz do Rosjan: "Czytajcie mi z ust: Bez gazu czy bez was? Bez was. Bez prądu czy bez was? Bez was. Bez wody czy bez was? Bez was. Bez jedzenia czy bez was? Bez was. Zimno, głód, ciemność i pragnienie nie są dla nas tak straszne i śmiertelne jak wasze "przyjaźń i braterstwo". Ale historia postawi wszystko na swoim miejscu. A my będziemy mieli gaz, światło, wodę i jedzenie… i bez was!".