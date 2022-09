To on stoi za ofensywą Ukrainy. Generał Ołeksandr Syrski - "Bohater kraju"

"The New York Times" podkreślał, że to nie były jedyne niestandardowe, a ostatecznie skuteczne, decyzje wojskowego. Syrski oprócz dwóch pierścieni, zdecydował także, że podzieli miasto na konkretne sektory. Dowodzić na ich obszarze mieli generałowie z ośrodków edukacji wojskowej. Oznaczało to, że wskazani żołnierze mogli podejmować decyzje w zależności od rozwoju sytuacji, bez opóźniających działania konsultacji z kwaterą główną.