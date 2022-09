"Bal na Titanicu". Na froncie w Ukrainie fiasko Rosjan, w Moskwie fajerwerki

Jak przypomina "Frankferter Allgemeine Zeitung", to nie pierwsze propagandowe formułki w tej wojnie. Kiedy pod koniec marca trzeba było ogłosić wycofanie się z rejonu Kijowa i Czernihowa, nazwano to "ograniczeniem aktywności wojskowej". W czerwcu, kiedy okupanci musieli opuścić pamiętną Wyspę Węży na Morzu Czarnym, określili to "krokiem dobrej woli".