Ceny prądu. Wytykają błędy w rządowej pomocy. Chodzi o duże kwoty

Zużywają więcej niż 2000 kWh

- 2000 kWh rocznego limitu na zużycie prądu? To już nawet nie jest zabawne, to jest tragedia. Mieszkam z mężem i synkiem w 35-metrowym mieszkaniu, ogrzewanym przez podłogowe maty grzewcze. Zimą to rachunki rzędu 1400 złotych. Jeżeli przyjdzie nam płacić za każdą kWh więcej, to rocznie będę musiała wyczarować dziesiątki tysięcy. To jest nierealne skoro teraz żyjemy oszczędnie i ustawiamy temperaturę na 19 stopni - twierdzi pani Ewa. To jeden z wielu głosów od naszych czytelników, który dostaliśmy na platformę #dziejesie.