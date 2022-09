Limit prądu 2000 kWh. Ograniczenia dotkną miliony Polaków

"Podjęliśmy działania zmierzające do tego, żeby prąd do każdej rodziny, gospodarstwa domowego, do 2000 KWh był po cenie stałej, w gruncie rzeczy dotychczasowej. Krótko mówiąc, mimo ogromnego wzrostu kosztów paliw, tego wszystkiego, co tworzy energię, to jeśli chodzi o tą dość znaczną ilość zużywanego przez rodziny prądu, cena nie będzie zwiększana" - to zapowiedzi Jarosława Kaczyńskiego, w związku z rosnącymi cenami prądu i ogrzewania.