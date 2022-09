Tarcza Solidarnościowa, czyli gwarantowana cena prądu dla gospodarstw domowych. Co wiadomo na jej temat?

Tarcza Solidarnościowa wniosek. Rząd zapowiedział mniej biurokracji

Na temat rządowej Tarczy Solidarnościowej wypowiedziała się także minister klimatu i środowiska, Anna Moskwa. Jak zapowiedziała, by skorzystać z programu, nie będzie trzeba składać wniosków, ani żadnych zaświadczeń "[...] po stronie obywateli nie ma żadnej biurokracji, lub będzie ona ograniczona do minimum. To dostawca energii będzie oceniał zużycie i automatycznie obniżał jej cenę. W przypadku rolników – wystarczy zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o opłaceniu podatku rolnego. W rodzinach z co najmniej trojgiem dzieci będzie potrzebna jedynie Karta Dużej Rodziny, a tam, gdzie jest osoba z niepełnosprawnością – jeden dokument potwierdzający".