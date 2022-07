Ceny prądu drastycznie wzrosną? Wyciekł list do premiera

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki alarmował w piśmie skierowanym m.in. do Mateusza Morawieckiego, że w 2023 roku ceny prądu dla indywidualnych odbiorców mogą wzrosnąć o co najmniej 180 proc. - donosi OKO.press. Rafał Gawin apelował też do rządu o podjęcie odpowiednich działań, aby nie dopuścić do "nieakceptowalnego" wzrostu cen.