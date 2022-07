Mateusz Morawiecki zwala winę na "złych prywaciarzy". Gdzie jest węgiel po 996 zł?

Rząd źle to policzył. Dlaczego nie ma węgla po 996 zł?

Łukasz Horbacz, prezes Izby Gospodarczej Sprzedawców Polskiego Węgla, przekazał WP, że nie zna żadnej firmy, która przystąpiła do programu dopłat do taniego węgla (organizacja zrzesza 350 dystrybutorów). Przewiduje, że pod koniec sierpnia na rynku "wybuchnie popłoch i panika". Jego zdaniem "węgla za tysiaka" nie starczy dla wszystkich potrzebujących - czyli ok. 2 mln gospodarstw domowych. Wynika to z określonego już budżetu na dopłaty. Przewiduje, że dopłaty do ceny maksymalnej zgarną w większości polskie kopalnie - bo tylko one oferują węgiel w odpowiedniej cenie. Składy węgla mają tylko importowany i droższy węgiel. Sprzedając po cenie rządowej przedsiębiorcy ponieśliby straty.