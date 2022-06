Minister Anna Moskwa załatwiła węgiel z Kolumbii. Cena może rozczarować

Dystrybucja - "Zadbamy o dystrybucję po całym kraju, tak aby przed najbliższym sezonem grzewczym dotarł do wszystkich potrzebujących" - to słowa minister Moskwy, których handlowcy ze składów węgla nie rozumieją. My, czyli kto? Nie wiadomo, czy węgiel zostanie udostępniany do sprzedaży w porcie czy za pośrednictwem PGE Paliwa. Gdzie i kiedy pojawią się nowe oferty zakupu?