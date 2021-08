Poseł PSL przeprasza za koalicję z Kukiz'15. "Trudno będzie panu pokazać twarz"

Wiceprezes PSL Krzysztof Hetman przeprosił za koalicję z Kukiz'15. Zwrócił się bezpośrednio do posła Jarosława Sachajki. - Za to co pan zrobił w Sejmie, będzie musiał pan nosić maseczkę do końca życia, bo trudno będzie pokazać twarz - mówi w nagraniu udostępnionym w mediach społecznościowych.