Relokacja części wojsk USA odpowiedzią na "Lex TVN"? "Taki scenariusz jest dyskutowany"

Z prośbą o komentarz do pojawiających się doniesień o możliwej relokacji części wojsk z Polski do Rumunii zwróciliśmy się do Ministerstwa Spraw Zagranicznych. - My na takie doniesienia reagujemy spokojnie, bo prób szerzenia podobnych plotek jest bardzo wiele. To jeden z mechanizmów, z którym mamy do czynienia, gdy podejmujemy dyskusję o zmianie prawa, które może dotyczyć TVN i amerykańskich interesów. Pamiętam podobne argumenty, gdy rozpoczęliśmy dyskusję o podatku od reklam. Rozumiem, że te osoby i podmioty, które chcą zablokować prace nad nowelizacją ustawy o KRRiT, będą kreowały wizję rzeczywistości, w której zagrożone jest polskie bezpieczeństwo, ale podchodzimy do tych prób z dużym dystansem - przekonuje wiceminister Paweł Jabłoński.