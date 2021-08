Afera mailowa. Brudziński chciał załatwić rodzinie pracę w państwowych spółkach? "Cześć wujku"

Skontaktowaliśmy się z posłem Jachem, by spróbować zweryfikować prawdziwość tej wiadomości. Parlamentarzysta przyznał, że dobrze zna się z Joachimem Brudzińskim, ale zastrzegł, że nie pamięta, by dostał takiego maila. Dodał, że nawet nie kojarzy nazwiska kobiety, która rzekomo kontaktowała się z politykiem PiS. Nie wykluczył jednak, że jest ona rodziną europosła. Zaprzeczył również, by załatwiał kobiecie pracę w spółkach Skarbu Państwa.