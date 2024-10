Pomysł Tuska na językach. "Sięga po jeszcze twardsze rozwiązania"

W rządowej informacji podkreślono, że "Polska w bardzo krótkim czasie zmieniła swój status z państwa emigracyjnego w imigracyjne". Obecnie w Polsce przebywa około 2,5 mln cudzoziemców, planujących pobyt długoterminowy. To, jak wskazano, wymaga przyjęcia bardziej kompleksowego podejścia do polityki migracyjnej. Rząd ma zająć się nową strategią we wtorek.