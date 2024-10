Tusk o ochronie granicy. "Mój rząd to zadanie wykona"

Premier odwiedził w poniedziałek Orzysz, gdzie na poligonie rozpoczęło się testowanie elementów do budowy Tarczy Wschód. "Bezpieczeństwo polskiej i europejskiej granicy, (...) nie będzie przedmiotem negocjacji. Jest zadaniem do wykonania. I mój rząd to zadanie wykona" - napisał w mediach społecznościowych.