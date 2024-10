Poruszenie po słowach Tuska. Chciał "przejąć temat"

Brukselski portal"Politico" przypomina, że Polska, tak jak inne kraje UE, zobowiązana jest do przestrzegania prawa humanitarnego, w tym zasady non-refoulement, według której osoby, którym odmówiono statusu uchodźcy, nie mogą być deportowane do kraju, gdzie groziłoby im niebezpieczeństwo. W artykule oceniono, że sobotnia zapowiedź Tuska wprowadza możliwość odstępstw od tej zasady, co potencjalnie może wywołać efekt domina w UE i skłonić więcej krajów do pójścia w ślady Polski.