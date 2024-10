Cały świat mówi o Tusku. "Nowy poziom dna"

Szef rządu argumentował, iż prawo to jest nadużywane, m.in. przez autokracje jak reżimy Putina i Łukaszenki oraz grupy przemytnicze. Do słów premiera odniósł się Paweł Łatuszka, jeden z liderów białoruskiej opozycji. Ale nie tylko on. Media na całym świecie piszą od wczoraj o Donaldzie Tusku i jego kontrowersyjnej zapowiedzi.