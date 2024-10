"Krótkowzroczny i niehumanitarny". Ekspertka ostro o Tusku

Zakaz odbije się na Polakach?

Adwokatka zwróciła także uwagę na potencjalne skutki wprowadzenia czasowego zawieszenia prawa do azylu. - Poszukiwanie ochrony przed niebezpieczeństwem we własnym kraju to podstawowe prawo, z którego człowiek powinien móc korzystać. Prawa do respektowania ochrony międzynarodowej w innych krajach równie dobrze mogą być kiedyś potrzebne także nam. To krótkowzroczne i w mojej ocenie niehumanitarne, i sprzeczne z prawami człowieka - zaznaczyła.