Trzaskowski w cieniu Tuska i migranci na pierwszym planie. Kulisy konwencji KO

No i - rytualnie - kontynuowanie rozliczeń poprzedników, których nazwał "zorganizowaną przestępczością". Tusk dał też do zrozumienia, że bez zwycięstwa kandydata KO w wyborach prezydenckich nie ma szans na realizację wszystkich obietnic i rozliczenia PiS "do spodu". To jeden z ważniejszych komunikatów, który poruszył obecnych na sali działaczy.