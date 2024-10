Rafał Trzaskowski wystartuje w wyborach prezydenckich. W kuluarach toczy się gra

Rafał Trzaskowski widzi tę grę i nie chce przechodzić do defensywy. Prezydent Warszawy nie przypadkiem od kilkunastu dni kładzie nacisk na przekaz o bezpieczeństwie. W jego wpisach i wypowiedziach dominuje to właśnie słowo: bezpieczeństwo. I to w różnych kontekstach: czy dotyczy to obronności państwa, czy bezpieczeństwa mieszkańców Warszawy.