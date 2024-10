Burza po słowach ws. 800 plus. "Kłamstwa Tuska sięgają Himalajów"

Fala komentarzy po słowach Donalda Tuska. Premier podczas konwencji Koalicji Obywatelskiej chwalił się, że od 1 stycznia br. działa program 800 plus. Nie wspomniał, że to forma kontynuacji 500 plus uchwalonego przez rząd PiS, co wywołało ogromne oburzenie na prawicy.