Tusk uderza w Dudę. "On wszystko blokuje"

- Ze względu na blokady prezydenta Dudy niewiele ustaw naprawiających system sprawiedliwości udało się przeprowadzić, prawie żadnej, bo on wszystko blokuje, bo jest odpowiedzialny za zniszczenie tego wymiaru sprawiedliwości. A mimo to Europa, zarówno instytucje, szefowie państw, wszyscy zaakceptowali to, że Polska odzyskała dostęp do środków europejskich i znowu stała się centrum Europy i sercem Europy - zaznaczył Tusk.