Donald Tusk zapowiada radykalne zmiany. Oto założenia strategii migracyjnej

Tusk nawiązał też do działań poprzedników i afery wizowej. Jego zdaniem, ekipa Prawa i Sprawiedliwości doprowadziła do tego, że "de facto fala nielegalnej migracja zalała Polskę". - My zredukujemy do minimum nielegalną migrację w Polsce, my wyplenimy te praktyki, które de facto omijały polskie interesy, które naruszały bezpieczeństwo Polek i Polaków, i państwa polskiego. I zlikwidujemy te praktyki do zera - powiedział premier.