"Nauczyciele nie są szczęśliwi". Tusk dosadnie o podwyżkach

Szefowa MEN mówiła też o tym, jak ważne jest to, aby nauczyciele w szkołach czuli się wolni i mieli gwarancję swobody nauczania. - Wolność i konsekwencja to jest to, co nas zbudowało. W wolnym kraju ludzie mają prawo decydować sami o sobie. I my sprawy praw kobiet (...) nigdy nie odpuścimy i wywalczymy dobre prawa dla kobiet - dodała w swoim wystąpieniu Nowacka.