Tusk rozwija skrót "ZP". Słowa mogą nie spodobać się Kaczyńskiemu

Premier nawiązał też do ciągle trwających rozliczeń poprzedników. Wiele z nich zakończyło się skierowaniem wniosków do prokuratury. - Jednym z fundamentów demokracji jest to, że naród może rozliczyć władzę z tego, co robiła. I oni dobrze wiedzą, że jak będziemy konsekwentnie ich rozliczać, to nie ma dla nich przyszłości - przekonywał Tusk.