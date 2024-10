Miażdżąca ocena pomysłu Tuska. "Zawiesić może członka swojej partii"

"Opinie będą negatywne"

- Całkowicie rozumiem emocje społeczeństwa i problem z nielegalną migracją, ale to pan premier powinien być odpowiedzialnym politykiem i działać zgodnie z prawem. Nie ma różnicy pomiędzy zawieszeniem prawa do azylu a zawieszeniem prawa do zgromadzeń. To nie powinno być elementem polityki. Jeżeli to ma być pomysł na politykę migracyjną, to jest to polityka wykluczenia - ocenia dyrektorka Amnesty International Polska.