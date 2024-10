"Kurs konfrontacyjny z UE". Niemcy komentują ruch Tuska

Tusk oskarżył Putina i Łukaszenkę

Media za Odrą cytują także słowa Tuska skierowane w kierunku prezydenta Rosji Władimira Putina i Aleksandra Łukaszenki, których polski premier oskarżył o wykorzystywanie migrantów do wywierania presji na jego kraj. Jest to "sprzeczne z istotą prawa do azylu" - cytuje polskiego premiera agencja dpa, a za nią niemieckie media.