Tusk we wtorek przedstawi strategię. "Dobrodziejstwo całej UE"

Minister zaznaczył, że prawo do azylu zostało cynicznie przekształcone przez Rosję w element strategii politycznej. - Jeśli są specjalne agencje rosyjskiego państwa zajmujące się rekrutacją imigrantów, organizacją dostarczenia im wiz, ich przelotami do Moskwy, później transportem na Białoruś, a później szkoleniem grup terrorystycznych z Syrii, by przełamywać polską granicę, to nie mamy do czynienia z indywidualnymi przypadkami, z koniecznością udzielania pomocy konkretnym ludziom, ale ze zorganizowanymi działaniami wymierzonymi w Polskę i Europę - mówił Grabiec.