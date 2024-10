Gronkiewicz-Waltz przejmie mandat Kierwińskiego w PE. Podano datę

Była prezydent Warszawy w Brukseli

Hanna Gronkiewicz-Waltz kandydowała do Parlamentu Europejskiego z tej samej listy co Marcin Kierwiński, uzyskując czwarty najlepszy wynik na liście Koalicji Obywatelskiej w wyborach w okręgu warszawskim. Według danych, na Gronkiewicz-Waltz głosowało 94 474 wyborców, co stanowiło 7,24 proc. wszystkich oddanych głosów.