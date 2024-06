Bohaterowie reprywatyzacji warszawskiej wracają do władzy [OPINIA]

Piotr Rodkiewicz do stołecznego ratusza przyszedł w 2016 r. - gdy już wszyscy wiedzieli, że mamy do czynienia z reprywatyzacyjną aferą. Zasłynął sprawą jednego przecinka. Chodzi o to, że w nieznanym czasie z urzędniczej ściągi usunięto jeden znak interpunkcyjny, znajdujący się w dekrecie Bieruta. W efekcie miasto stołeczne Warszawa mogło nie zwrócić wielu nieruchomości, ale to zrobiło - bo ten jeden przecinek wypaczył sens istniejącego od kilkudziesięciu lat przepisu. Mówiąc jeszcze prościej: dekret Bieruta był korzystniejszy dla miasta niż stworzona w urzędzie ściąga. Jak to tłumaczył Piotr Rodkiewicz?