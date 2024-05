PO okłada się z PiS. Zandberg: Na każdego tyranozaura spada kiedyś kometa

Pytał pan o moją opinię. Nie jestem sondażownią, tylko człowiekiem, który ocenia to, co inni politycy głoszą i co realizują. Nie zgadzam się tym, co pani Gronkiewicz-Waltz głosiła i źle oceniam jej rządy. Za dobrze pamiętam czasy, gdy lokatorzy z reprywatyzowanych kamienic pukali do drzwi w ratuszu i nie mogli doprosić się spotkania. A miasto cicho akceptowało krzywdę tysięcy ludzi.