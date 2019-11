Warszawa. CBA zatrzymało znanego notariusza. Chodzi o aferę reprywatyzacyjną

Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało znanego notariusza w związku z aferą reprywatyzacyjną. Mężczyzna zostanie przewieziony do Wrocławia, gdzie usłyszy zarzuty – informuje CBA.

CBA poinformowało dziś na swojej stronie, że zatrzymało znanego warszawskiego notariusza. Mężczyzna ma zostać przewieziony do Prokuratury Regionalnej we Wrocławiu, gdzie usłyszy zarzuty. Centralne Biuro Antykorupcyjne informuje, że "zatrzymany mógł doprowadzić ustalonych pokrzywdzonych do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w wysokości ponad 13 milionów złotych".