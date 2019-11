"Hanna Gronkiewicz-Waltz winna zaniedbań". Raport: Warszawa straciła ponad miliard

Hanna Gronkiewicz-Waltz oraz jej urzędnicy pośrednio narazili Warszawę na straty przekraczające miliard złotych. To główny wniosek płynący z raportu komisji weryfikacyjnej ds. reprywatyzacji. Liczący niemal 900 stron dokument opisuje nielegalny proceder.

Raport komisji weryfikacyjnej to nieformalny akt oskarżenia przeciwko byłej prezydent stolicy Hanny Gronkiewicz-Waltz i jej urzędników. Do fragmentów dokumentu i jego głównych tez dotarł dziennikarz Onetu.

Hanna Gronkiewicz-Waltz i jej ludzie zdaniem autorów raportu musieli wiedzieć o zjawiskach określanych mianem "dzikiej reprywatyzacji". Co więcej, z dokumentu wynika, że to działania lub zaniedbania władz stolicy doprowadziły do stworzenia systemu trwałej korupcji wśród urzędników miejskich.